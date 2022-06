Trovata a Serra Riccò bomba della Seconda guerra mondiale

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale è stata trovata a Serra Riccò, in provincia di Genova, in una aiuola vicino la strada provinciale. L'ordigno era dentro una aiuola dei giardini Castagna dove in questi giorni sono in corso lavori per la riqualificazione del parco.

Il comune di Serra Riccò ha ridotto la viabilità ad una corsia con senso unico alternato, fino all'arrivo degli artificieri da Torino. La bomba si trova vicino alle carreggiate dove viaggiano le automobili. (ANSA).