Dopo nove anni a Sarzana, torna la Mostra dell'Antiquariato

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 GIU - Dopo anni di stop, la Mostra dell'Antiquariato di Sarzana è pronta a tornare con una formula rinnovata. In ventiquattro edizioni, a partire dal 1989, l'appuntamento sarzanese si era conquistato un pubblico affezionato ed un nome tra le manifestazioni del settore, rimanendo poi schiacciata dai costi troppi alti. Tra il 6 ed il 28 agosto 2022, la Fortezza Firmafede sarà il teatro della rinascita. "Il ritorno di questo evento è sempre stato una nostra priorità fino a qualche anno fa questo settore ha trainato il brand Sarzana e da parte nostra c'è sempre stato l'impegno per far tornare la città un punto di riferimento", osserva l'assessore al commercio e al turismo Roberto Italiani.

"Ringrazio l'amministrazione per aver creduto in questo progetto su quale lavoriamo da tempo - afferma Alessandro Pontremoli, presidente di Confcommercio Sarzana - per un format che sarà inevitabilmente diverso da quello che abbiamo conosciuto fino al 2013. Nel frattempo il mondo è cambiato e ci sono vincoli da tenere in considerazione all'interno della Fortezza, per questo non ci saranno più gli stand dei singoli antiquari ma circa novanta oggetti messi a disposizione da privati e antiquari".

Il Comune di Sarzana investirà 29mila euro in questo progetto, associato ad una mostra temporanea del pittore Navarrino Navarrini. "Per partecipare basta anche un oggetto, con un massimo di cinque, e i protagonisti saranno proprio questo e non gli espositori - spiega il curatore Paolo Simonini -. Le persone che metteranno a disposizione le opere saranno una trentina e nel corso della mostra non sarà possibile acquistare. Inoltre ai primi 1.500 visitatori sarà dato un catalogo con tutti i dettagli di ciò che sarà esposto, con la speranza che debba essere presto ristampato". All'evento parteciperanno alcuni studenti dell'istituto Parentucelli-Arzelà all'interno dell'alternanza scuola-lavoro. (ANSA).