Pronto il regolamento di Sanremo 2023, in gara 25 Big

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - E' già pronto il regolamento del 73/o Festival di Sanremo, il quarto targato Amadeus nella veste di direttore artistico e conduttore. La scelta di pubblicarlo a giugno conferma che Amadeus è già a lavoro in costante colloquio con il mondo musicale. "L'obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell'Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati", racconta il direttore artistico. "Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro 'appeal radiofonico'".

Il festival andrà in onda dal 7 all'11 febbraio. Si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. La quarta serata sarà dedicata alle Cover di brani che spaziano dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999, reinterpretati dagli artisti con un ospite approvato dalla direzione artistica. Alla cover più votata andrà un premio speciale.

Le canzoni in gara saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (150 rappresentanti dei media accreditati al Festival) e dalla Giuria Demoscopica (300 componenti). Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web (un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web). Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l'altro 50% alla giuria demoscopica. Nella quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla demoscopica, mentre nella quinta i 25 campioni saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore tra i 3 finalisti nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica. (ANSA).