Paese imperiese elegge stesso sindaco per settima volta

(ANSA) - PERINALDO, 13 GIU - Con 298 voti Francesco Guglielmi, 68 anni, lista civica "Insieme per Perinaldo", di area centrosinistra, è di nuovo, e per la sesta volta, sindaco di Perinaldo, paese i circa 850 abitanti nell'imperiese. Il suo avversario, Mauro Agosta (Perinaldo 2.0, area centrodestra), ha ottenuto 98 preferenze. E' la settima volta che Guglielmi conquista la guida del paese della val Crosia. Guglielmi è già stato sindaco del paese nel 1986, nel 1990, nel 1999, nel 2004, nel 2010, nel 2015 e ora nel 2022. "Sono felicissimo, dopo tanti anni, di essere stato riconfermato sindaco", ha detto.

Sulla scarsa affluenza alle urne, circa del 53%, Guglielmi ha sottolineato che "un po' ovunque è stato così. Penso comunque per Perinaldo il problema è che ha molti cittadini Aire, italiani residenti all'estero, che non sono venuti a votare.

Ritengo che il 90% per cento dei perinaldesi si sia recato alle urne". Chiaro il programma del neosindaco: "Turismo, ambiente, territorio e osservatorio astronomico sono le mie priorità".

(ANSA).