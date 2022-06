Comunali: Bucci, sarò sindaco tutti anche di chi non vota

"E' una bella giornata, abbiamo raggiunto un buon risultato di cui siamo molto contenti, voglio ringraziare innanzitutto i cittadini genovesi che hanno avuto fiducia in noi, soprattutto dico e ripeto che io sarò il sindaco di tutti". Così il sindaco di Genova riconfermato Marco Bucci commenta la vittoria elettorale. "Sarò il sindaco di tutti indipendentemente da quello che hanno votato i cittadini, indipendentemente se siano andati a votare o no, lo ritengo il messaggio principale", sottolinea. A votare è stato il 44% degli elettori, cinque anni fa fu il 48%. "Mi ha fatto molto piacere la telefonata di Dello Strologo". A scrutinio ancora in corso Bucci è dato al 55,66%.