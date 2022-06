Ruba furgone rifiuti e scappa, arrestato pensionato

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Prima ha rubato un Piaggio porter di Amiu, l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti, approfittando della distrazione dei due netturbini, poi dopo essere stato inseguito e bloccato dagli agenti della questura si è lanciato dal mezzo e ha scippato un mazzo di rose a un passante fingendosi un venditore di fiori per sfuggire all'arresto. Nonostante l'escamotage, gli agenti hanno arrestato l'autore del doppio furto: si tratta di un pensionato di 66 anni. I poliziotti delle volanti lo hanno fermato con l'accusa di furto aggravato. Il furgone è stato rubato in via Cornigliano. (ANSA).