Nuova occupazione al centro sociale Terra di Nessuno

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - E' stato di nuovo occupato al Lagaccio lo spazio che era gestito dagli animatori del centro sociale Terra di Nessuno. Sono stati rotti i sigilli e quelli del TdN sono tornati ad animare l'edificio di via Bartolomeo Bianco. Ora la Digos sta controllando la situazione. Nei mesi scorsi lo spazio era stato sgomberato, Amiu lo aveva ripulito e il Comune aveva deciso di trasformarlo in uno spazio polifunzionale con isola ecologica, laboratori e parco verde.

L'annuncio della nuova occupazione con assemblea, cena e concerto per questa sera è arrivato via social. "Ci poniamo come interlocutori del qualsivoglia nuovo sindaco eletto a governare la città - scrivono gli attivisti - per far in modo che questo spazio sia assegnato a una delle nostre associazioni già legalmente costituite". "Pensiamo che il progetto di isola ecologica che ha portato allo sgombero del centro sociale sia insensato e degradante per il nostro quartiere - continua la nota - cosi come la "funivia" pensata dal sindaco uscente" Il Tdn era stato sgomberato a inizio ottobre 2021 con un blitz della polizia locale, dopo anni di tentativi e annunci da parte dell'amministrazione Bucci a causa della grave morosità degli occupanti relativamente alle utenze. Il Comune ha denunciato gli occupanti. Il consigliere regionale della Lega Alessandro Piana e l'assessore comunale uscente alla Sicurezza, Giorgio Viale hanno condannato il caso dicendo: "Basta illegalità, odio e violenza dei centri sociali. Auspichiamo che la Procura e la Prefettura agiscano tempestivamente per il ripristino della legalità all'ex centro sociale Terra di Nessuno. Occorre quindi uno sgombero immediato.

I candidati alle amministrative che in passato avevano difeso gli occupanti si dissocino da chi dichiara di fare una campagna elettorale in periodo di silenzio e con metodi violenti" (ANSA).