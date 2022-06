Omicidi Sarzana: Ris al lavoro su pickup Bedini e auto Camilla

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - I carabinieri del Ris di Parma hanno iniziato stamani gli accertamenti sul pickup bianco in uso a Daniele Bedini, il falegname di 32 anni arrestato per l'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta di 35 anni il cui corpo è stato trovato domenica sul greto del torrente Parmignola a Marinella di Sarzana e indagato anche per l'omicidio di Camilla, la trans uccisa il giorno dopo a 3 km di distanza dal luogo di ritrovamento del primo cadavere.

Accertamenti verranno eseguiti anche sulla Ford Fiesta di Camilla, trovata dalla polizia poco distante dal luogo del secondo delitto. In quell'auto, ritrovata tra l'altro con il quadro ancora acceso, erano state ritrovate tracce di sangue sul tappetino e due bossoli di proiettili calibro 22.

Intanto sono i corso sia l'interrogatorio di convalida del fermo di Bedini in carcere alla Spezia che l'esame autoptico sul corpo di Camilla che dovrà chiarire come è stata uccisa la trans e se i proiettili usati per ucciderla siano dello stesso calibro dei bossoli trovati in auto.

I sommozzatori dei carabinieri, impegnati tutto il giorno nelle acque del torrente alla ricerca di elementi utili per l'indagine, sono rientrati a Genova mentre proseguono le ricerche nelle zone dei delitti di materiali utili alle indagini. Non è escluso, anche se gli investigatori non ne danno conferma, che qualcosa di importante per le indagini in corso sia già stato ritrovato. (ANSA).