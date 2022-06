Comunali Spezia: Sommovigo, sento consenso crescente

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 GIU - Anche Piera Sommovigo, come Pierluigi Peracchini ieri, sceglie Piazza Mentana per la chiusura della campagna elettorale. I gazebo della sua lista, Spezia con te, e di Movimento Cinque Stelle, Spezia Bene Comune e LeAli che la appoggiano, insieme al Partito Democratico, incorniciano il palco di fronte al Teatro Civico. "Mi sono immaginata tante volte come sarebbe stato arrivare alla chiusura di questa campagna - dice l'avvocata -. Se mi volto indietro vedo due mesi di campagna svolta in mezzo alla gente, parlando con tantissime persone come avevamo promesso. Abbiamo evitato toni livorosi concentrandoci sul nostro programma e sulle nostre proposte e avvertiamo attorno a noi un consenso vero e crescente". Cita poi le 24 pagine di programma, con particolare accenno alla sanità. Almeno trecento persone applaudono, cartelli all'americana per "Piera sindaca" e bandiere della pace. L'invito a fare alla Spezia la prima donna sindaco della propria storia. Da quella stessa piazza, ventiquattr'ore prima, il sindaco uscente Peracchini aveva invitato a "non fare tornare la sinistra" al governo della città. "Noi non siamo quelli di cinque anni fa che ritornano - dice Sommovigo -. Siamo una cosa nuova, totalmente proiettata al futuro". (ANSA).