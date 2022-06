A fuoco collina in Valbisagno, fiamme vicino le case

Un vasto rogo è divampato nella tarda mattinata in Valbisagno nella zona tra via Mogadiscio e Bricoman. Sul posto stanno operando cinque squadre dei vigili del fuoco e a minuti si alzerà in volo anche l'elicottero. Le fiamme, alimentate dal forte vento, sono vicino le case e alcuni residenti hanno preferito allontanarsi dalle abitazioni. Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe partito da una baracca usata come magazzino degli attrezzi. Il fronte è molto esteso. Via Mogadiscio è stata chiusa al traffico per sicurezza. Le fiamme stanno divorando la vegetazione secca a causa della mancanza di pioggia. Le fiamme sono state domate nel pomeriggio. Un autocompattatore dei rifiuti è rimasto danneggiato, mentre ci sono statimomenti di appresnione per una persona risultata in un primo momento dispersa e che è poi stata ritrovata in zona senza alcuna ferita.