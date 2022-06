Vacchino, con blockbuster americani ripresa incassi

(ANSA) - SANREMO, 09 GIU - "Solo quando presentiamo film di una certa caratura, riusciamo a ricevere l'attenzione del nostro pubblico e a competere con le varie piattaforme online. Con i blockbuster americani Top Gun: Maverick e Jurassic World - Il Dominio, ad esempio, si è registrata una netta ripresa degli incassi, rispetto al 2019". Lo ha detto stamani durante la presentazione del calendario estivo delle manifestazioni di Sanremo Walter Vacchino, patron del Teatro Ariston e presidente dell'Associazione generale Italiana dello Spettacolo (Agis) Liguria.

"Nell'ultimo weekend, ad esempio - ha detto - abbiamo registrato il +44% di incassi rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi pre Covid, a dimostrazione che se riesci a coinvolgere il pubblico con qualcosa di eccezionale i risultati arrivano". Secondo Vacchino è anche l'unico modo per resistere alla concorrenza delle piattaforme che propongono serie televisive, film e altri contenuti di intrattenimento, dietro il pagamento di un piccolo abbonamento mensile. Riguardo alle manifestazioni estive, l'Ariston organizzerà una rassegna di cinema all'aperto nella vicina piazza Borea d'Olmo, ma anche un calendario di appuntamenti che si terranno in teatro. "Faremo la nostra parte - ha detto Vacchino -. Abbiamo il Balletto di Milano, ma anche una serie di spettacoli legati alla comicità, perché pensiamo che il sorriso sia la migliore medicina".

Da segnalare anche un concerto dei Negramaro, fuori calendario estivo, in programma il 7 ottobre. In merito al cinema all'aperto, Vacchino ha annunciato che il calendario è ancora in fase di completamento, in quanto la volontà è quella di proporre il più possibile "prime visioni o film esclusivi che possano attirare l'interesse del pubblico". (ANSA).