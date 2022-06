Amt lancia App per prenotare i servizi a chiamata

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Una App di Amt per prenotare Drinbus e Taxibus con servizi a chiamata e per quanto riguarda i Drinbus andrà a coprire diverse zone di Genova, dalla Valpolcevera sulla linea Bolzaneto/Morego/San Biagio/Trasta/Livellato/ Geo/Canonero fino al Levante sulla tratta Quarto/Quinto/Nervi. Ma anche Pegli e la Valbisagno fino alle alture di Sant'Eusebio. La App, inoltre, consente di prenotare anche il servizio Chiama il Bus in Val Graveglia; prossimamente anche gli altri servizi a chiamata attivi sul territorio provinciale potranno essere prenotati tramite l'applicazione "I clienti già registrati al servizio Drinbus e Taxibus possono accedere inserendo il loro codice cliente; una volta inserito il proprio codice, il cliente riceve le indicazioni per la creazione della password. I nuovi clienti dei servizi a chiamata devono, invece, prima registrarsi per poter effettuare le prenotazioni. Con la APP è possibile prenotare una o più corse, specificando le proprie esigenze di viaggio, come il servizio e la zona di interesse, la fermata di salita e discesa e l'orario desiderato. Le fermate possono essere scelte da una lista o selezionate direttamente sulla mappa. Si possono prenotare più posti per persone che viaggiano insieme", spiega AMT in una nota. (ANSA).