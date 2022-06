In stazione con una motosega rubata, arrestato

(ANSA) - CHIAVARI, 08 GIU - I poliziotti della Polfer in servizio alla stazione di Chiavari hanno notato un uomo con una grossa motosega sulle spalle arrivare sui marciapiedi dei binari e hanno deciso di controllarlo. L'uomo, un cittadino peruviano di 32 anni, non è riuscito a provare la proprietà del grosso attrezzo così i poliziotti hanno controllato e gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che la motosega era appena stata rubata all'interno del vicino negozio di utensili da lavoro.

Durante le verifiche sulla sua identità, l'uomo ha dato in escandescenze scagliandosi contro gli agenti e danneggiando alcuni mobili dell'ufficio, tanto da costringere i poliziotti ad arrestarlo con l'accusa furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. (ANSA).