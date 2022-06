Comunali Genova: Bucci, se vinco 1° turno entro 17 luglio giunta

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - "Se vinciamo al primo turno il mio obiettivo è riuscire entro il 17 luglio a fare la giunta e il primo consiglio comunale. Se abbiamo fatto il ponte in 13 mesi penso che possiamo riuscire a fare giunta e consiglio comunale in un mese". Lo ha detto il sindaco uscente Marco Bucci a margine della presentazione del Clia European summit, la prima conferenza europea della crocieristica che si svolgerà a Genova.

Alla domanda se ci saranno riconferme in giunta, nel caso di vittoria, la risposta è stata "Sì, ci saranno". E "Sì, ci sarà un assessore al sociale" dichiara inoltre Bucci, rispondendo a distanza alle polemiche dell'opposizione. "Nell'assessorato al sociale - aggiunge - lavorano quasi 400 persone, funziona benissimo, ha aumentato del 50% i finanziamenti. E' chiaro che la delega al sociale sarà affidata a un assessore. Quello che è successo negli ultimi due anni è dovuto alla transizione delle persone e al fatto che dobbiamo rispettare la legge e c'è anche un requisito di genere all'interno della giunta. A me interessano le persone competenti". Per quanto riguarda l'assessorato alla Protezione civile "è lo stesso discorso - ha detto Bucci -: noi scegliamo le persone più competenti e preparate, se sono in consiglio comunale o sono assessori ha poca importanza, ha senso che siano persone competenti e brave.

Senza contare che un consigliere non prende neanche lo stipendio, pensate al valore di una persona che si prende un lavoro da fare senza prendere lo stipendio". (ANSA).