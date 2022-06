Genova, 1000 furti in casa in un anno, 500 arresti e denunce

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Oltre mille furti in abitazione in un anno a Genova che hanno portato all'arresto di 50 persone e alla denuncia di 450. E' uno dei dati emersi nel corso delle celebrazioni a Genova per i 208 anni della fondazione dell'Arma dei carabinieri.

In 12 mesi i militari hanno arrestato 800 persone nel Genovesato, cinque mila quelle denunciate, 17 mila quelle controllate e 12 mila i mezzi verificati. Sono 22 mila le chiamate al 112 a cui hanno risposto i carabinieri. Cento gli arresti per droga e circa 130 le denunce. (ANSA).