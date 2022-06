Manifesti no vax negli spazi elettorali alla Spezia

Una serie di manifesti no vax con svastiche e scritte contro la 'dittatura nazi-sanitaria' sono stati affissi la scorsa notte nei tabelloni riservati ai cartelloni elettorali in via Fiume alla Spezia. Indagini sono in corso per provare a risalire agli autori del raid vandalico che rischiano una denuncia per avere danneggiato i manifesti dei candidati alle amministrative del 12 giugno per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. I no vax hanno preso di mira sia esponenti del Governo sia politici locali imbrattando i loro volti con le svastiche e scrivendo messaggi contro le campagne di vaccinazione e le politiche adottate durante la pandemia.

Siglati con la "W" scritta in un cerchio, che identifica gli oppositori alla campagna vaccinale anti Covid sui social network, i manifesti prendono di mira con una svastica nera dipinta sul volto il ministro Roberto Speranza, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, quello dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sottosegretario alla sanità Andrea Costa, oltre a giornalisti e divulgatori come Andrea Scanzi, David Parenzo e Alessandro Cecchi-Paone. "Sono un nazista e voglio imporre la dittatura nazisanitaria" è il messaggio che accompagna i manifesti, affissi sopra quelli della campagna elettorale per le amministrative che si terranno a metà mese, in particolare nella zona della stazione centrale e dell'ospedale Sant'Andrea. (ANSA).