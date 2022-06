Fa l'uomo ragno su palazzi Santa per finire su social,denunciato

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - La Polizia Locale di Santa Margherita Ligure ha denunciato il giovane uomo ragno che alcune settimane fa, tra la fine di aprile e i primi di maggio, si era arrampicato per due notti di seguito su alcuni palazzi del centro cittadino, facendosi filmare per poi pubblicare sui social le proprie 'imprese', che tra l'altro avevano fatto registrare un gran numero di visualizzazioni. Dopo attente e accurate indagini anche in questa circostanza si è rivelato fondamentale l'impianto di videosorveglianza: gli agenti della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure hanno individuato il ragazzo, un ventitreenne residente fuori città, e lo hanno denunciato (ANSA).