Deruba parente defunto durante esequie, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Un uomo di 62 anni, residente fuori regione e pregiudicato, 'specializzato' nei furti in chiesa è stato denunciato alla Spezia per aver rubato la borsetta della parente di un defunto mentre erano in corso i funerali. E' successo nella chiesa dei Ss. Giovanni e Agostino, alla Spezia.

Sul posto la Squadra mobile, avvertita del furto.

Grazie alla collaborazione del parroco e all'impianto di videosorveglianza installato dentro la chiesa, la polizia ha potuto vedere quanto successo: mentre la donna, lasciata la borsetta, si recava vicino alla balaustra per ringraziare gli intervenuti al funerale, un uomo ha preso la borsetta e se ne è andato. Le immediate ricerche poste in essere hanno permesso di individuare nel quartiere Umbertino una persona che corrispondeva alle caratteristiche somatiche e all'abbigliamento dell'uomo individuato nelle immagini. Messo alle strette l'uomo, ha ammesso il furto e fatto ritrovare la borsetta, vuota.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, l'uomo, che è risultato avere a suo carico numerosi precedenti con particolare riferimento ai furti di borse all'interno delle chiese. L'ultimo in ordine di tempo commesso il 4 ottobre 2021 a Trento nella chiesa di Santa Maria Maggiore. E' stato denunciato per furto aggravato. (ANSA).