Porti:Art intensifica dialogo con Genova,Zaccheo visita Adsp

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, insieme ai consiglieri Carla Roncallo e Francesco Parola, e al segretario generale Guido Improta, si è incontrato a Genova con il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini, e con il segretario generale di Adsp, Paolo Piacenza, per un esame dei temi economici e regolatori della portualità italiana, con particolare riferimento a Genova, primo porto del Paese, e ai suoi piani di sviluppo nell'ambito del Pnrr.

L'incontro è cominciato con una presentazione dei progetti infrastrutturali in essere nei bacini portuali compresi nel complesso di opere del Programma Straordinario degli Interventi, tra cui spicca la nuova diga foranea, per 2,3 miliardi di investimenti. Al termine le parti hanno concordato di intensificare il dialogo sui temi di comune interesse, a cominciare dalla disponibilità di dati economico-industriali sulla realtà del Porto di Genova. (ANSA).