Due feriti con un colpo al poligono di tiro nell'Imperiese

(ANSA) - IMPERIA, 29 MAG - Due persone sono rimaste ferite, in maniera lieve agli arti superiori, nel pomeriggio di ieri, al poligono di tiro all'aperto di Cosio d'Arroscia, nell'entroterra di Imperia. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri, ma a quanto si apprende uno dei due - entrambi del Savonese - avrebbe esploso un solo colpo ferendo se stesso e l'amico. Sulla dinamica restano ancora diversi interrogativi da chiarire, anche per quanto riguarda l'utilizzo in sicurezza dell'arma. Non si sa se il colpo sia partito accidentalmente o se sia stato sparato con imprudenza.

