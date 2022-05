Covid: Liguria, in 7 giorni i positivi passati da 10920 a 9095

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - In una settimana i positivi al covid in Liguria sono passati da 10920 a 9095, sono 1825 in meno. Rispetto a ieri sono calati di 336. I nuovi casi sono 442, emersi da 5128 tamponi (1082 molecolari e 4046 test antigenici).

Il tasso di positività è dell'8,61%.. I nuovi positivi sono 235 nell'area di genova, 75 nello Spezzino, 59 nel Savonese, 50 nell'Imperiese, 22 nel Tigullio, 1non è residente in Liguria.

Gli ospedalizzati sono due in meno: 158 (9 in terapia intensiva). Una settimana fa erano 193. I guariti nelle ultime 24 ore sono 775. I morti sono tre. I decessi da inizio pandemia sono 5325. In isolamento domiciliare ci sono 6650, 305 in meno.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 576 dosi di vaccino (ANSA).