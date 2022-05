Comunali: Genova; Dello Strologo, rumenta e degrado alla Foce

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Oggi e domani in via Cecchi, angolo via della Libertà alla Foce, a Genova il candidato sindaco del centrosinistra Ariel Dello Strologo lancia l'iniziativa Eurofoce "dedicata alla cura e all'ascolto degli abitanti del quartiere Foce, organizzata dai volontari di Volt candidati nella lista Genova Civica - Ariel Dello Strologo sindaco. "Dopo alcuni giorni di plogging - l'attività di raccolta dei rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging - i volontari di Volt, insieme con Luca Pugliese e Chiara Barbieri, candidati al Municipio Medio Levante, Daniel Krasnicky candidato in Comune e Camilla Ponzano candidata presidente del Medio Levante per il campo progressista, hanno addobbato un arco da giardino alto 2,40 metri con la "rumenta".

"L'installazione, sotto la quale gli abitanti del quartiere sono invitati a scattarsi un selfie e a condividerlo sui social, è un pacifico gesto di denuncia dell'incuria e della trascuratezza, del degrado e dell'abbandono, di strade piazze parchi e di tutto quanto è pubblico da parte dell'attuale amministrazione - dicono i sostenitori di Dello Strologo -. Non ci sono solo i grandi eventi. Quello che conta per il benessere delle cittadine e dei cittadini è la cura e l'attenzione per i quartieri di Genova, tutti i quartieri, tutti i giorni" dichiarano i candidati Chiara Barbieri, Daniel Krasnicky e Luca Pugliese. (ANSA).