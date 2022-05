Aggredisce passeggeri in treno e in stazione, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato questa mattina un 19enne per i reati di rapina, lesioni e resistenza dopo l'aggressione a due giovani iniziata a bordo di un treno. L'arrestato, spiega la polizia, ha avvicinato i due passeggeri indirizzando loro insulti ma è stato ignorato e quando il treno è arrivato in stazione i due sono scesi velocemente per evitare ogni contatto. L'aggressore però li ha avvicinati e ha strappato dal collo del ragazzo tre catenine d'oro causandogli lesioni alle mani ed al collo.

A quel punto la ragazza ha chiamato il 112 consentendo così a due volanti di intervenire e di bloccare rapidamente il rapinatore. Durante la sua identificazione il 19enne, domiciliato presso la Comunità di San Vincenzo, si è scagliato anche contro gli agenti "guadagnandosi" anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).