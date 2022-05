Lasciano pentola sul fuoco, incendio in attico a Chiavari

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Momenti di tensione questa mattina a Chiavari per un incendio scoppiato all' interno di un attico situato in una traversa di piazza Roma. Per entrare nell' abitazione i vigili del fuoco hanno sfondato una finestra e tratto in salvo un cane, unico presente visto che i due anziani proprietari erano usciti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, a innescare il rogo sarebbe stata una pentola lasciata su un fornello acceso. Le fiamme hanno completamente distrutto la cucina e sono state domate in un' ora di lavoro dai pompieri.

Gli appartamenti attigui hanno riportato solo danni provocati dalla acqua utilizzata per spegnere l incendio e non si è reso necessario allontanare persone. (ANSA).