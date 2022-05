Migranti: a Ventimiglia centro di accoglienza permanente

A Ventimiglia nascerà un centro d'accoglienza migranti permanente. E' emerso dall'incontro che si è tenuto in prefettura a Imperia a cui hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto Francesca Ferrandino, capo Dipartimento del settore Immigrazione e libertà civili del Viminale, il sindaco Gaetano Scullino, il prefetto Armando Nanei. Subito verrà allestito un centro d'identificazione e uno per l'accoglienza provvisorio per far fronte ai flussi migratori estivi. Il centro di accoglienza temporanea del parco Roja era stato chiuso a luglio 2020. Nelle ultime settimane la media di arrivi è di 90 persone al giorno, soprattutto famiglie. Il centro definitivo sorgerà in frazione Mortola mentre per quello temporaneo non è esclusa l'ipotesi dell'ex Parco Roya.