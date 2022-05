Le voci migliori dei licei liguri in finale al Carlo Felice

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - La finale di Genvision XX22, il talent per le migliori voci emergenti dei licei liguri, arriva al teatro Carlo Felice. I dodici finalisti si affronteranno il 30 maggio, a partire dalle 20:15. L'evento organizzato da GV Network APS, l'associazione che da cinque anni mira a sviluppare nuove opportunità per il panorama musicale ligure, ha il patrocinio del Comune di Genova, Città metropolitana di Genova e Regione Liguria.

Il Genvision, dal 2018, costituisce un importante momento di aggregazione volto alla creazione di una solida comunità studentesca in cui i ragazzi hanno l'opportunità di socializzare, confrontarsi e mettersi alla prova. Sarà una serata all'insegna del divertimento totalmente votata alla musica; un viaggio nel tempo e nei suoi generi: partendo dagli anni '60 con Feeling good di Nina Simone e Come together dei Beatles, passando per gli anni '80 e la magia dei musical con la cover di Mamma Mia degli ABBA, fino a rivivere recenti successi quali Amandoti dei Maneskin e L'ultima notte di Ariete. Per poter trionfare, il giovane talento ligure dovrà conquistare dapprima il pubblico che voterà in sala e in seguito le due giurie, una tecnica e una social. La prima composta dal rapper genovese Olly e dalla professoressa di educazione musicale nel docu-reality Il collegio Silvia Smaniotto e la seconda da Fedeasso, Ssamudibe, Alessia D'Agostino, CallmeBucci, Leoucifero e Jrstit che intratterrà il pubblico con un dj set. A cantare il 30 maggio sul palco del Carlo Felice saranno per il Liceo Luzzati di Chiavari i Gigowat, per il Liceo Pacinotti di La Spezia Giulia Battola, per il Liceo Giordano Bruno di Albenga le 3notes, per il Liceo Calasanzio di Carcare i Brainstorm e per l'istituto Pacinotti di La Spezia Kevin. Per i licei genovesi Colombo, Pertini, D'Oria, Cassini, Mazzini, Marconi e Calvino si esibiranno Caterina Lanza, gli Spiritus96, Giulia Corona, Maria Teleaga, i Funky Kong, Martina D'Alessio e Gelsomino. (ANSA).