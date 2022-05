Spezia-Napoli Gravina "indegno, ora risposta forte"

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Quello che è avvenuto oggi a La Spezia è assolutamente indegno, non ci possono essere giri di parole". Al telefono con l'ANSA, Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, esprime con vigore disapprovazione e disappunto per quanto avvenuto allo stadio Picco. "Il calcio - aggiunge Gravina - non può essere ostaggio di incivili e violenti: la risposta delle istituzioni deve essere forte e coordinata, mi auguro che vengano accertate quanto prima tutte le responsabilità". (ANSA).