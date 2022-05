Scontro tra auto e moto, tre feriti nello spezzino

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 MAG - A causa di un incidente avvenuto al km 401 è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Statale 1 Aurelia ad Arcola (La Spezia).

Nell'incidente, uno scontro tra un autoveicolo e una moto, sono rimaste ferite tre persone. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (ANSA).