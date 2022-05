Covid: 618 nuovi casi in Liguria, i ricoverati sotto quota 200

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Sono scesi sotto quota 200 gli ospedalizzati a causa del covid in Liguria. Sono 193 (7 in terapia intensiva), 9 meno di ieri. Sette giorni fa erano 2031.

I nuovi positivi sono 618 emersi da 6233 tamponi (1276 molecolari e 4957 test antigenici). Il tasso di positività è al 9,91%, ancora in calo. I nuovi casi sono 302 nell'area di Genova, 113 nello Spezzino, 79 nel Savonese, 62 nell'Imperiese e 61 nel Tigullio. Il totale dei positivi è 10.920. Una settimana fa erano 13023. I guariti sono1024. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5312. In isolamento domiciliare di sono 9686. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 7114 vaccini. Dal primo giorno di vaccinazione, il 27 dicembre 2020, le dosi inoculate sono 3.490.904 (ANSA).