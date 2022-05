Comunali Genova: 25 maggio possibile confronto candidati sindaco

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Il primo confronto pubblico tra tutti i candidati sindaco di Genova dovrebbe avvenire mercoledì 25 maggio alle 20.30 ai Giardini Luzzati durante un incontro organizzato dall'associazione 'Supernova', per il quale nessun candidato ha declinato l'invito al momento. Lo conferma il candidato sindaco di Genova per la lista 'Uniti per la Costituzione' Mattia Crucioli a margine della presentazione dei candidati di 'Alternativa' all'interno della lista sostenuta da Italexit, Ancora Italia, Riconquistare l'Italia e Partito Comunista.

"Il confronto del 25 maggio non è ancora certo al 100% perché il candidato sindaco Marco Bucci ha detto secondo me in maniera molto antidemocratica che non accetta confronti fino agli ultimi dieci giorni, fino a oggi non ha voluto accettare confronti, forse il 25 maggio ci sarà il primo a meno che Bucci non voglia farsi sostituire da un delegato? - commenta l'avvocato e senatore Mattia Crucioli - Noi lo aspettiamo perché il confronto è l'anima delle democrazia, speriamo che venga a confrontarsi sul tema del nuovo inceneritore a Genova, il trasferimento dei depositi chimici, di argomenti ce ne sono tantissimi, non ultimo come mai ha gestito in modo scandalosa l'accordo con Aspi, i pochi indennizzi ottenuti, di fronte alla rinuncia del Comune di Genova a costituirsi parte civile nel processo sul crollo del ponte Morandi". (ANSA).