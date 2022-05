Torna dopo due anni Festa focaccia Recco

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, a Recco domenica 22 maggio, torna finalmente uno degli eventi gastronomici più attesi di tutta la regione. La "Festa della focaccia" sarà un vero laboratorio del gusto, dedicato a uno dei prodotti più tipici della Liguria. Sarà una giornata lunga che comincerà al mattino alle 10, con migliaia di degustazioni gratuite, e si protrarrà per tutto il giorno fino alle 18. La Festa della Focaccia di Recco, è organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco in piena sinergia con il Comune di Recco e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Camera di Commercio di Genova. A fare gli onori di casa ci sarà il sindaco Carlo Gandolfo che ha manifestato grande soddisfazione per il ritorno in presenza dell'iniziativa: "Finalmente si potrà rivivere questo evento con lo spirito di un tempo e la città gremita di persone, sempre con le dovute attenzioni per ciò che riguarda la protezione sanitaria - si legge nella nota -. Per Recco è una sorta di rinascita, dopo il fermo di due anni a causa del covid, con la possibilità di festeggiare insieme il nostro prodotto più tipico, la vera eccellenza gastronomica di Recco". Saranno moltissimi gli eventi collaterali legati alle iniziative principali della manifestazione, per rendere più diversificato il programma delle iniziative. (ANSA).