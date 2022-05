Comune Genova: Bucci, bella idea dedica Sala Rossa a Calamandrei

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - E' piaciuta al sindaco Marco Bucci la proposta dei giorni scorsi avanzata da Antonio Bettanini, candidato nella lista Vince Genova, di dedicare la Sala Rossa sede del consiglio comunale, al padre costituente Piero Calamandrei.

"La proposta di Pietro Randazzo e fatta propria da Antonio Bettanini di dedicare la nostra Sala Rossa, l'arena politica del nostro Comune, a un padre costituente quale Piero Calamandrei, celebrerebbe ad un tempo il campione della democrazia e il visionario lungimirante che pone il tema della governabilità al centro della riflessione politica - scrive Bucci in una nota -. Il presidenzialismo cui Calamandrei ispirò il suo contributo ai lavori della Costituente, con le sue varianti, ha del resto attraversato l'orizzonte della nostra politica dalla fine degli anni 70 del secolo scorso fino ai giorni nostri: come risposta alla crisi dei partiti proprio seguendo la suggestione e la procedura del sistema elettorale che ispira le nostre elezioni comunali. Per realizzare questa proposta si dovranno seguire diverse azioni, a partire da un percorso di discussione e di confronto - conclude la nota -. La mia speranza e il mio impegno, per la prossima consiliatura, sono pertanto quelli di portare all'attenzione dell'Assemblea la proposta di dedicare a Piero Calamandrei la Sala Rossa di Tursi". (ANSA).