Energia: Asdomar, con fotovoltaico da estate autonomi al 96%

"Tra la fine del 2021 e il 2021 pensando agli investimenti per il futuro e lavorando alla sostenibilità allargata, abbiamo deciso di fare un contratto per dotarci di un impianto fotovoltaico. I lavori, iniziati tra fine 2021 e inizio 2022, dovrebbero essere ultimati nel corso di quest'estate, rendendoci autonomi dal punto di vista energetico al 96%. La sfida è fare ulteriori risparmi e portare il 96 al 100 per cento". Giovanni Battista Valsecchi, direttore generale di Generale Conserve spa, seconda azienda nel mercato italiano delle conserve ittiche, presente con il marchio Asdomar, sede a Genova e stabilimento a Olbia per la lavorazione del tonno (e in Portogallo per lo sgombro) lo ha spiegato nel corso della tappa ligure del tour di Intesa Sanpaolo per presentare l'accordo con Confindustria basato su un percorso che mette a disposizione per le imprese della regione 3 miliardi di euro.

Ha raccontato quanto fatto negli ultimi due anni, fra pandemia e rincaro delle materie prime e dell'energia, aggravato oggi dal conflitto in Ucraina, con il rischio del taglio delle fonti di approvvigionamento. "Ne veniamo da due anni che hanno posto delle problematiche inattese e quello che è stato possibile fare parte da una programmazione che non è in risposta alla criticità imminente. Ci ha aiutati un approccio che va indietro negli anni, a ripensare la nostra attività in modo sostenibile - premette Valsecchi - e capire che deve essere vissuta come investimento che rende l'azienda più competitiva e a cui viene riconosciuto valore in più da parte di consumatori e stakeholder. Questo ci ha consentito di pianificare in anticipo rispetto all'emergenza". (ANSA).