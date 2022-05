Droga: sequestrati 700 gr di coca e hashish, 3 arresti

- E' di tre arresti il bilancio di un'operazione antidroga dei carabinieri di Bordighera (Imperia), che ha portato al sequestro di oltre 700 grammi di stupefacenti: circa 350 di cocaina e altrettanti di hascisc. Il blitz è decollato nel pomeriggio di ieri, quando i militari hanno proceduto alla perquisizione di due persone, già note alle forze dell'ordine, trovate in possesso oltre che della droga, anche di bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi; 56 proiettili di vario calibro 61mila euro in contanti. Entrambi sono accusati di detenzione a fini di spaccio di droga e possesso di munizioni. Analoga sorte per un cittadino straniero domiciliato a Sanremo e già conosciuto dalle forze dell'ordine. In questo caso, l'operazione ha portato al sequestro di altri 15 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e quattromila euro. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dall'inizio dell'anno sale a 14 il numero delle persone arrestate per droga dai carabinieri, 32 quelle segnalate come assuntori. (ANSA).