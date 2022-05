Cento carabinieri liguri donano il sangue per l'Avis

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Un centinaio di carabinieri di tutta la Liguria hanno donato il sangue per l'Avis. I militari hanno risposto alla convenzione stipulata tra il ministero della Difesa e l'associazione. Secondo le più recenti stime ogni giorno sono circa 1.800 le persone che hanno bisogno di trasfusione per poter sopravvivere. I carabinieri di ogni ordine e grado, provenienti dai vari reparti dell'arma delle quattro provincie liguri, sono andati nelle strutture sanitarie del comando Legione CC "Liguria" (Caserma "Vittorio Veneto", a Sturla), dove erano presenti anche i volontari medici e infermieri dell'Avis per donare il sangue. (ANSA).