Calciomercato, Spezia al Tas per chiedere sconto pena

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 MAG - Si terrà tra giovedì 19 e venerdì 20 maggio l'udienza dello Spezia Calcio presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Il club proverà a ottenere uno sconto sulla sanzione, irrogata dalla Fifa nell'estate 2021, che ha applicato ai liguri il divieto ad acquistare calciatori per quattro sessioni di calciomercato, a causa della violazione dell'art. 19 del Regolamento sul trasferimento internazionale dei calciatori.

Alla società viene imputato di aver favorito l'ingresso in Italia di alcuni giovani nigeriani, allora minorenni, allo scopo di tesserarli da calciatori una volta compiuta la maggiore età.

I fatti si riferiscono ad un periodo di tempo che va dal 2013 al 2017, prima dunque dell'avvento dell'attuale proprietà americana. A Losanna è volato in queste ore il presidente Philip Platek, mentre lo Spezia Calcio sarà difeso dall'avvocato svizzero Antonio Rigozzi. Il blocco del mercato è scattato a gennaio del 2022 e dovrebbe durare, se la pena fosse confermata, fino all'estate del 2023 compresa. (ANSA).