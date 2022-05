Esercitazione Vvf dentro cunicoli Ponte Monumentale a Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - I Vigili del fuoco di Genova hanno svolto ieri una esercitazione congiunta all'interno del Ponte Monumentale di Genova, in via Andrea Podestà.

L'interno del Ponte risulta visitabile da alcuni anni, grazie al Centro Studi Sotterranei diretto dall'architetto Stefano Saj.

L'esercitazione era divisa in due fasi. La prima simulava il malore di un visitatore. La seconda, una caduta nei pressi del pozzo di accesso alla struttura.

I Vigili del fuoco, organizzati in due squadre, hanno predisposto una struttura di recupero dal tombino presente in via Podestà, mentre la squadra all'interno, collaborando con i militi del 118, ha stabilizzato i pazienti e gestito una speciale barella da soccorso speleologico. Gli angusti spazi hanno messo alla prova la professionalità di tutti gli enti che hanno partecipato alla manovra. (ANSA).