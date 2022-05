Comunali Genova: sono sette i candidati sindaco

In extremis sono saliti a sette i candidati a sindaco, a Genova. Sono riusciti a presentare le liste con le firme sul filo di lana anche Cinzia Ronzitti, candidata sindaco per il Partito Comunista dei Lavoratori Italiani, e Carlo Carpi a capo della lista Insieme per Genova, che riprova la via delle urne dopo la corsa per le regionali nel 2020.

Gli altri candidati sono il sindaco uscente Marco Bucci, Ariel Dello Strologo per l'area progressista, l'ex senatore M5S Mattia Crucioli ora tra i leader di L'Alternativa c'è, Antonella Marras per La sinistra insieme, e il no vax' Martino Manzano Olivieri.