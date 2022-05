Sanremo 72, con un docufilm dietro le quinte dello show

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Un docufilm "multifocale" che racconta il Festival di Sanremo 2022 da una moltitudine di punti di vista, anche inediti. Con Sanremo 72 - Il Festival da dove non l'avete mai visto', in onda domenica 15 maggio alle 21.50 su Rai1, si andrà a curiosare dietro le quinte dello spettacolo condotto e diretto da Amadeus, svelandone peripezie e colpi di scena, vestendo i panni dei suoi protagonisti (cantanti, orchestrali, artigiani, tecnici, pubblico in sala...) e partecipando alle loro più segrete emozioni. Raccontando le storie di chi vive l'evento dal proprio punto di vista, un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in un docushow che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le più belle canzoni.

Attraverso il lungo viaggio di un piccolo drone che entra nelle case, si scrutano i telespettatori seduti sui propri divani durante la diretta tv e, grazie a questo espediente narrativo, si rivelano nuove angolazioni e spunti emozionali sul rapporto tra gli italiani e il Festival più seguito d'Italia.

(ANSA).