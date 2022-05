Comunali Genova: FdI, per liste più donne e patto anti-inciucio

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Più donne e un patto anti-inciucio per i candidati alle comunali di Genova di Fratelli d'Italia. Le liste per il Comune e i nove Municipi sono state presentate oggi.

"Abbiamo scelto donne e uomini che possano portare a Genova competenze e passione, ma anche la certezza della loro coerenza - ha spiegato il commissario regionale del partito Matteo Rosso - come ha più volte detto Giorgia Meloni a Milano Fratelli d'Italia è in grado di esprimere una classe dirigente preparata.

In questi 5 anni abbiamo lealmente sostenuto l'amministrazione di Marco Bucci certi di essere parte del cambiamento che ha coinvolto la nostra città dopo anni di torpore, se non di vero e proprio immobilismo che non vogliamo rivedere mai più. Con i nostri assessori, consiglieri e tutti i candidati siamo qui oggi perché crediamo che sia necessario, per Genova, continuare con un altro mandato il progetto di una Genova, dinamica e coerente con i valori che esprimiamo da sempre".

A sottolineare l'impegno del partito lo stesso Bucci: "Dal 2017 le persone che si sono impegnate con noi in giunta, in consiglio comunale e nei municipi hanno dimostrato grande qualità, impegno e un supporto continuo alle attività dell'amministrazione. A tutti i candidati e agli iscritti di FdI chiedo massimo sostegno in questo mese che ci separa dalla data del voto: raccontiamo ai genovesi cosa siamo stati capaci di fare e quello che faremo nei prossimi cinque anni se avremo la loro fiducia". Tutti i candidati di Fratelli d'Italia, 21 donne e 19 uomini, si sono impegnati firmando un patto con tutti gli elettori genovesi, un patto come quello firmato nel 2018 da tutti i candidati al Parlamento con l'impegno a non tradire la fiducia che gli elettori hanno dato con il loro voto. (ANSA).