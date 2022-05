Pedofilia: 26 casi nel 2021 in Liguria, +44%

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Trend in aumento di casi di pedofilia in Liguria che coinvolgono sempre più spesso anche bambini molto piccoli. la Liguria nel 2021 è stata coinvolta in 26 casi, con un incremento del 44%. Socialnetwork, videogiochi e messaggistica possano costituire un pericolo. Il dato è fornito dalla Polizia Postale nella Giornata della lotta alla pedofilia.

Nel 2021 sono stati 19 gli episodi trattati direttamente dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria. Cresce il numero degli indagati per reati di pedopornografia e adescamento: sono state 51 le persone sottoposte ad indagine, di cui 6 arrestate, di queste 2 per produzione di materiale pedopornografico, ovvero con lo sfruttamento sessuale di minori. Nel primo trimestre del 2022 la situazione sembra ulteriormente preoccupare poiché a livello nazionale cresce il numero degli arrestati rispetto al 2021. "E' purtroppo triste la constatazione che, nell'ultimo anno, sempre più spesso l'analisi delle immagini pedopornografiche e le attività investigative svolte su tutto il territorio nazionale, con il coordinamento del CNCPO, consentano di salvare piccole vittime, oggetto di abusi sessuali reali perpetrati da soggetti che appartengono alla loro cerchia di fiducia", spiega il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria, dottoressa Lucia Muscari.

"La pedofilia è una minaccia costante all'integrità di bambini e ragazzi che oggi travalica il mondo reale e si diffonde anche online. Nella Giornata Nazionale per la lotta alla pedofilia, La Polizia Postale e delle Comunicazioni ribadisce il suo impegno, innanzitutto repressivo, nella protezione delle piccole vittime di un crimine aberrante e vergognoso", afferma Muscari. "Quanto accaduto negli ultimi due anni per l'emergenza pandemica, ha accelerato i processi di avvicinamento tra bambini ed internet mostrando però il suo lato oscuro" prosegue il Dirigente Muscari. (ANSA).