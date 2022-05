Al Carlo Felice l'Orchestra da camera di Kharkiv

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Dopo il grande Coro Popolare di Kiev che alcuni giorni fa ha entusiasmato il foltissimo pubblico del Teatro Carlo Felice di Genova, domenica 8 maggio ci sarà un secondo incontro con musicisti ucraini. Alle 18, nel primo Foyer, il Carlo Felice ospiterà infatti l'Orchestra da Camera di Kharkiv, un ensemble formato da musiciste ucraine costrette a una fuga precipitosa dal loro Paese e in procinto di effettuare una lunga tournée in Italia. Con loro si esibiranno anche due componenti dell'Orchestra del teatro genovese, gli oboisti Dario Sartori e Guido Ghetti. Una forma di collaborazione particolarmente significativa in questo momento: non c'è nulla come 'il fare musica insieme' per suggellare un'amicizia, creare vicinanza e unione d'intenti.

Il programma si aprirà con l'esecuzione di "Melody" una pagina del compositore di Leopoli Myrolav Skoryk scomparso due anni fa. Seguirà un articolato omaggio alla nostra musica veneziana con tre concerti dedicati all'oboe di Tommaso Albinoni e Antonio Vivaldi. Di Mozart verrà eseguito il Divertimento n.1 K 136, mentre di Edward Elgar si potrà ascoltare la bella Serenata op. 2. L'Orchestra da camera di Kharkiv è un ensemble originario dell'omonima città dell'Ucraina nord-orientale, nata nel 2001 con l'obbiettivo di favorire la divulgazione della musica di compositori ucraini attraverso l'esecuzione del loro lavoro all'estero. (ANSA).