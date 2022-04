Spezia, gara da 166 milioni per il nuovo ospedale

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 APR - La stazione appaltante Ire spa, società in house di Regione Liguria partecipata tramite FilseE, ha pubblicato il bando di gara per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale della Spezia, che sorgerà nel quartiere del Felettino. Il quadro economico prevede un importo a base di gara pari a 166.123.141 euro, oneri di sicurezza compresi. La stazione appaltante ha a disposizione 107.665.045 euro: di questi, 37,2 milioni di euro per arredi ed attrezzature, 9,4 milioni per spese tecniche di progettazione e 7 milioni per direzione di lavori e coordinamento della sicurezza di cantiere. Il fondo imprevisti passa, rispetto alla delibera precedente, da 15,6 a 5,8 milioni di euro.

L'ospedale sarà realizzato tramite un partenariato pubblico-privato che prevede, secondo il piano economico finanziario approvato dopo le osservazioni dei ministeri, un contributo del pubblico di 87.363.636 euro, per il 46,46% del valore dell'opera. La restante parte è appannaggio del soggetto privato individuato tramite il bando, a cui verrà corrisposto da ASL5 Spezzino un canone annuo di 16.259.208 euro per la durata della concessione prevista in trent'anni e a partire dall'inizio dell'attività dell'ospedale. Il cronoprogramma prevede quattro anni e mezzo (1620 giorni) per la realizzazione a partire dalla firma del contratto. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito al 29 settembre 2022, l'apertura dei plichi avverrà il giorno successivo. I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e commissione giudicatrice sarà composta da cinque persone "esperto nello specifico settore". (ANSA).