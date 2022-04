Abusò di due sorelline, in carcere nonno condannato a 7 anni

Un nonno di 75 anni, condannato a 7 anni di reclusione con sentenza passata in giudicato, per avere abusato delle nipotine, due sorelline che all'epoca dei fatti avevano 5 e 6 anni, è stato portato in carcere a Sanremo, dove ora dovrà scontare la pena. I fatti risalgono al 2014, ma la vicenda è trapelata soltanto nel 2018, quando una delle bambine ha raccontato i fatti ai genitori. Gli abusi si sarebbero protratti per diversi anni. L'anziano, difeso dall'avvocato Pio Guido Felici, di Ventimiglia, era stato condannato in abbreviato a 7 anni, pena che è stata poi confermata in appello e anche in terzo grado. (ANSA).