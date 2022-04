Inaugurata Euroflora ai Parchi di Nervi, c'è Rosa di Genova

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Dalla 'rosa di Genova', una rosa a cespuglio con grandi fiori di colore bianco e rosso come la bandiera di San Giorgio, alla pianta grassa succulente 'Echeveria Serena', dalla prima petunia al 100% a doppio fiore fino alle Mangave, piante grasse perenni semirustiche caratterizzate da una crescita veloce, poca richiesta d'acqua e adattabilità a tutti i tipi di terreno. Sono alcune delle novità, rarità e curiosità in esposizione svelate in anteprima all'inaugurazione di Euroflora, la XII edizione della mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale in programma a Genova ai parchi di Nervi da domani all'8 maggio.

La rosa di Genova, nata dalla collaborazione tra il Garden Club di Genova e Nirp International è bella, resistente, rifiorente, ben adattabile ai cambiamenti climatici, mira a diventare un allegro simbolo del capoluogo ligure nei giardini e nei parchi cittadini e di tutto il mondo. Il battesimo è previsto al Roseto dei parchi di Nervi per la mattina del 24 aprile. Trecento gli espositori nazionali e internazionali protagonisti della rassegna, a cui si aggiungono varie Regioni, Piemonte, Liguria, Sardegna, Marche, Campania, Puglia, Calabria per concludersi con la Sicilia. L'Emilia è presente con il Distretto turistico.

L'area record della Regione Liguria con ben 57 mila piante su 3.450 metri quadrati in prossimità dell'ingresso principale, è ritmata da 5 fontane, su 18 dell'intera esposizione. Tredici i Comuni italiani coinvolti e 6 le partecipazioni estere.



"Siamo veramente orgogliosi di questa edizione di Euroflora, in cui la Liguria è protagonista con un'area di quasi 3.500 metri quadrati che nella magnifica cornice dei parchi di Nervi si articola attraverso 5 fontane e un trionfo di 25 mila piante aromatiche". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene all'inaugurazione di Euroflora, la XII edizione della mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale in programma a Genova ai parchi di Nervi da domani all'8 maggio. "Oltre alle produzioni arrivate dall'albenganese, tra cui le orchidee protagoniste della Cappelletta, le opere d'arte in ceramica dei maestri di Albisola, l'esposizione florale alla Gam con il nostro distretto florovivaistico, senza dimenticare la serra dedicata al nostro pregiatissimo basilico Dop. - rimarca - Una manifestazione che segna, dopo gli anni durissimi della pandemia, la definitiva ripartenza di questa città e dell'intera regione, rendendo la nostra terra ancora più attrattiva anche dal punto di vista turistico in questo inizio di primavera denso di iniziative, con la festa della Bandiera, le mostre a Palazzo Ducale dedicate a Monet e al Barocco e le regate di Portofino".

Sono quasi 100 mila i biglietti di Euroflora già venduti per accedere alla XII edizione della mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale in programma a Genova ai parchi di Nervi da domani all'8 maggio, il 30% rispetto al break even point fissato a circa 300 mila accessi. E' il dato illustrato dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal direttore di Euroflora Rino Surace all'inaugurazione della rassegna. "Abbiamo un break even a circa 300 mila visitatori, però contiamo di farne molti di più nonostante le previsioni meteo bruttissime del weekend, ma con altri 15 giorni davanti, siamo molto soddisfatti", spiega Surace. "I visitatori di Euroflora potranno ammirare cose uniche impossibili da vedere in altri luoghi - sottolinea Bucci -, un'occasione per tutti per visitare un posto bellissimo come i parchi di Nervi. L'obiettivo è arrivare più in alto di 300 mila visitatori, voglio arrivare a 30 milioni, ma penso che non ci arriverò, però gli obiettivi vanno sempre tenuti alti, non si mettono mai bassi, faremo sicuramente un record, ne sono convinto".

"E' un'edizione meravigliosa di Euroflora, c'è anche uno spazio dedicato al Ministero della Transizione ecologica in collaborazione con Federparchi, auguro ogni bene alla città di Genova per questo evento davvero stupendo". E' stato l'auspicio della sottosegretaria per la Transizione ecologica Vannia Gava all'inaugurazione di Euroflora, la XII edizione della mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale in programma a Genova ai parchi di Nervi da domani all'8 maggio. "Nella Giornata mondiale della Terra abbiamo l'obbligo di ricordarci che la bellezza della natura e del nostro territorio vanno salvaguardate, non vuol dire non fare niente, ma vuol dire fare le cose con una sensibilità particolare e un'attenzione alla sostenibilità. - sottolinea - Come ha fatto Euroflora utilizzando la mobilità elettrica. La sensibilità ambientale deve entrare in ogni evento, in ogni attività, ma soprattutto in ognuno di noi".

"Grazie a Euroflora si riunisce l'eccellenza nazionale del settore florovivaistico a Genova, che con i parchi e i musei di Nervi è nuovamente la capitale internazionale del florovivaismo". Lo sottolinea il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli in un messaggio all'inaugurazione di Euroflora 2022, la XII edizione della mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale e unico appuntamento italiano tra le floralies riconosciute dall'International Association of Horticultural Producers, in programma ai parchi di Nervi da domani all'8 maggio. "Questa straordinaria ambientazione sottolinea come il verde urbano rappresenti un esempio concreto di sostenibilità così come definito dal piano Next Generation Eu e della strategia From Fark to Fork ma anche l'elemento portante della ripresa del settore nazionale. - commenta Patuanelli - Il filo conduttore di questa edizione di Euroflora legato al tema dell'acqua ci ricorda l'importanza della gestione delle risorse naturali in un momento in cui le conseguenze dei cambiamenti climatici, come la recente e perdurante siccità, fanno sentire i propri effetti su tutto il nostro sistema produttivo agricolo".