Festa bandiera Genova: video emozionale racconta Croce S.Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - "Sulle navi genovesi sventolava una Bandiera speciale: bianca come l'alba quando salpano le navi e con una croce rossa come il cuore di ogni genovese. Il simbolo della nostra città". È questo il passaggio più evocativo ed emozionante del video lanciato dal Comune di Genova per l'edizione di quest'anno della Festa della Bandiera in programma domani, sabato 23 aprile.

Durante un giro in barca un nonno racconta al nipotino la storia della Croce di San Giorgio, il vessillo innalzato fin dal Medioevo sul pennone delle navi genovesi che teneva lontani i marinai nemici: "Una bandiera speciale che sventola soprattutto nel nostro cuore, da far risplendere allora come oggi nel vento della nostra vita". La clip, prodotta da moviebox produzioni Cine-Televisive con la regia dei fratelli Andrea e Carlo Parodi, vuole far intersecare le piccole storie personali di ognuno di noi con la Storia con la 's' maiuscola, raccontandola alle giovani generazioni perché scoprano i valori di Genova: abilità, capacità di superare le difficoltà, rispettabilità e forza nel dominare le acque del mare, che diventa anche capacità di navigare in mezzo ad ogni tempesta. I dialoghi del video sono a cura di Anna Scardovelli, gli attori sono Alberto Bergamini (nonno) e Luca Parodi (bambino). (ANSA).