Polizia fa controlli a Savona, tre denunciati

(ANSA) - SAVONA, 20 APR - Tre persone denunciate a Savona nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio della Questura di Savona, con diversi posti di blocco nelle zone sensibili della città, nelle piazze principali e nei luoghi di aggregazione giovanile. Un ventenne è stato denunciato per porto ingiustificato oggetti atti ad offendere: nel corso del controllo è stato trovato in possesso di un coltello "a farfalla" con lama di quasi 10 cm. Un 38enne invece è stato denunciato con l'accusa di ricettazione: avrebbe venduto uno zaino, risultato rubato e riconosciuto dallo stesso proprietario che ne aveva denunciato il furto, ad una terza persona. Il ventiquattrenne che ha acquistato lo zaino è stato a sua volta denunciato per acquisto di cose di sospetta provenienza, oltre ad essere segnalato alla Prefettura per il possesso di una dose di hashish. (ANSA).