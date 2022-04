Rogo cassonetto innesca incendio tubo gas, intervengono Vvf

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - La scorsa notte, i Vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Isola del Cantone per l'incendio di un cassonetto. Quello che sembrava un intervento di routine si è trasformato in un incendio più impegnativo a seguito del coinvolgimento di una tubazione di metano. Il calore prodotto dall'incendio del contenitore dei rifiuti, ha sciolto il tubo in polietilene, generando un cosiddetto 'dardo di fiamma'. I Vigili del fuoco hanno gestito le fiamme impedendo la propagazione in attesa dell'arrivo del gestore della rete che ha chiuso la tubazione impedendo ulteriore afflusso di gas. In questi casi è opportuno non spegnere le fiamme in quanto il rilascio di gas in atmosfere pone condizioni di rischio superiore a quello della combustione del gas. (ANSA).