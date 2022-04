Disabili fatti scendere da treno: Toti, episodio esecrabile

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - "Ci siamo già mossi per capire come sono andati i fatti, è certamente un episodio totalmente esecrabile di mancato rispetto verso i cittadini più fragili e di maleducazione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dei lavori del Consiglio regionale commenta il caso dei 27 disabili alla stazione di Genova Principe 'cacciati' dal treno che doveva riportarli a Milano da un gruppo di turisti che si sono rifiutati di alzarsi dai posti occupati nonostante fossero riservati alle persone con disabilità.

L'episodio è avvenuto "in una giornata complicata evidentemente dagli spostamenti di massa previsti ma molto abbondanti - ricorda Toti -. Detto questo non vi è giustificazione per chi anche semplicemente per educazione civica non garantisce a chi è più in difficoltà di poter godere del diritto alla mobilità". (ANSA).