Bici abbandonate all'asta per sostenere profughi ucraini

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 APR - Le bici abbandonate vanno all'asta alla Spezia. Il 30 aprile in piazza Europa saranno rimessi in circolo i velocipedi rimossi dai pali e dalle ringhiere negli ultimi mesi, affidati agli specialisti di Cicli Concordia per le riparazioni del caso e ora in attesa di nuovi proprietari. "Un'operazione di contrasto al degrado a cui uniamo un aspetto didattico: aspettiamo i bambini dai 3 ai 6 anni in piazza per avere un'introduzione all'educazione stradale dagli agenti della Polizia Locale", ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini questa mattina durante la presentazione dell'iniziativa.

Sono circa quattrocento i relitti di biciclette recuperati, prelevati dagli agenti dopo aver affisso un adesivo che annunciava la rimozione entro trenta giorni. Di queste, circa 130 andranno all'asta. "Erano un rifiuto, ora potranno tornare ad essere utilizzate con un piccolo contributo da parte dei cittadini - spiega l'assessore Kristopher Casati -. Trenta sono già pronte per essere inforcate, un ulteriore centinaio avrà bisogno di qualche riparazione minima da parte dei nuovi proprietari. E poi ci saranno molti pezzi di ricambio, anche questi frutto di recupero, a disposizione di chi si diletta nel fai-da-te". L'incasso sarà devoluto alla Caritas diocesana impegnata nell'accoglienza dei profughi ucraini. (ANSA).